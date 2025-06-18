"Динамо" узнало имя первого соперника в Лиге чемпионов

Бело-синие стартуют на турнире в июле

В среду, 18 июня, в Швейцарии состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Украину на этом этапе еврокубка начнет представлять "Динамо", выигравшее чемпионат страны по итогам прошлой кампании.

По итогам жеребьевка "Динамо" сыграет против победителя пары "Жальгирис" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта). Об этом сообщает "Телеграф".

Матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля 2025 года. Победители выйдут в 3-й отборочный раунд ЛЧ, а проигравшие окажутся в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов:

Киевляне проходят отбор в ЛЧ по пути чемпионов. Бело-синие стали сеяными и попали в группу 1. Таким образом, потенциальными соперниками киевлян были:

Победитель пары 2: "Жальгирис" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта)

"Пафос" (Кипр)

Победитель пары 3: "Левадия" (Эстония) — РФС (Латвия)

Победитель пары 4: "Викингур" (Фареры) — "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

Напомним, накануне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" по итогам жеребьевки получил в сопернике финский клуб со странной эмблемой.