"Динамо" — "Кішварда": онлайн-трансляція контрольного матчу (відео)

Біло-сині спробують взяти реванш

У неділю, 6 липня, київське "Динамо" проведе свій другий спаринг у рамках тренувального збору в Австрії. Суперником Біло-Синіх знову стане угорська "Кішварда", яка в першій грі завдала "динамівцям" поразки з рахунком 2:0.

У прямому етері в Україні матч "Динамо" — "Кішварда" буде доступним для перегляду на YouTube-каналі столичного клубу. Гра пройде у словенському Кидричеви, початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Кішварда"

"Кішварда" минулого сезону виграла Першу лігу Угорщини та піднялася у класі. Примітно, що асистентом головного тренера команди Аттіли Ревеша є ексзахисник "Динамо" Київ Ласло Боднар. Крім того, раніше за цей клуб виступали колишні "динамівці" Павло Лук’янчук (15 матчів, 1 гол), Артем Мілевський (10 матчів), Темур Парцванія (5 матчів).

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Крім того, Біло-Сині виграли "золото" УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

У новому сезоні кияни стартують із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчем проти переможця пари "Жальгіріс" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).