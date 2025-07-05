"Динамо" - "Кишварда": онлайн-трансляция матча (видео)

За "Кишварду" в свое время выступал одиозный Артем Милевский

В субботу, 5 июля, киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Австрии проведет свой первый матч в сезоне 2025/26. Первым соперником Бело-синих стал венгерский клуб "Кишварда".

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Кишварда" покажет YouTube-канал столичного клуба. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

"Кишварда" в прошлом сезоне выиграла Первую лигу Венгрии и теперь выступит в элите. Примечательно, что ассистентом главного тренера команды Аттилы Ревеша является экс-защитник "Динамо" Киев Ласло Боднар. Кроме того, в предыдущие годы за "Кишварду" выступали бывшие "динамовцы" Павел Лукьянчук (15 матчей, 1 гол), Артем Милевский (10 матчей), Темур Парцвания (5 матчей).

Напомним, в прошлой кампании "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Кроме тоо, Бело-синие выиграли "золото" УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

В новом сезоне киевляне стартуют с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов матчем против победителя пары "Жальгирис" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).