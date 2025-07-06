"Шахтер" — "Словацко": онлайн-трансляция контрольного матча (видео)

Горняки под руководством Арды Турана проведут второй спарринг

В воскресенье, 6 июля, донецкий "Шахтер" проведет свой второй контрольный матч на тренировочном сборе в Словении. В первой игре Горняки одолели хорватский футбольный клуб "Горица" (1:0).

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Словацко" будет доступен для просмотра на YouTube-канале Горняков. Встреча состоится в Брдо, начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Шахтер" — "Словацко"

"Словацко" — чешский футбольный клуб. Прошлый сезон команда завершила на 13-й позиции Первой лиги Чехии, что стало самым худшим результатом клуба за последние 15 лет. В летнее межсезонье "Словацко" уже сыграл два контрольных матча – ничья с "Баник-Б" (Острова, 1:1) и поражение от "Простеева" (1:4).

"Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале.

Напомним, уже 10 июля "Шахтер" стартует в первом квалификационном раунде Лиги Европы 2025/26. Противостоять Горнякам будет финский "Ильвес". В случае успеха в 2-матчевом противостоянии дончане выйдут на "Бешикташ" (Турция).