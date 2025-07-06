"Шахтар" — "Словацко": онлайн-трансляція контрольного матчу (відео)

Гірники під керівництвом Арди Турана проведуть другий спаринг

У неділю, 6 липня, донецький "Шахтар" проведе свій другий контрольний матч на тренувальному зборі у Словенії. У першій грі Гірники здолали хорватський футбольний клуб "Гориця" (1:0).

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Словацко" буде доступний для перегляду на YouTube-каналі Гірників. Зустріч відбудеться у Брдо, початок гри о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Шахтар" — "Словацко"

"Словацко" — чеський футбольний клуб. Минулий сезон команда завершила на 13 позиції Першої ліги Чехії, що стало найгіршим результатом клубу за останні 15 років. У літнє міжсезоння "Словацко" вже зіграв два контрольні матчі — нічия з "Банік-Б" (Острова, 1:1) та поразка від "Простейова" (1:4).

"Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі.

Нагадаємо, вже 10 липня "Шахтар" стартує у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2025/26. Протистоятиме Гірникам фінський "Ільвес". У разі успіху у 2-матчевому протистоянні донеччани вийдуть на "Бешикташ" (Туреччина).