ПСЖ - "Реал": онлайн-трансляция полуфинала КЧМ-2025

Европейские гранды борются за попадание в финал турнир

В среду, 9 июля, "Реал" и ПСЖ на Клубном чемпионате мира по футболу-2025 в США проведут поединок 1/2 финала. Накануне украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин угодил в языковой скандал.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Реал". Встреча, которая пройдет в на "Метлайф Стадиум" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025 ПСЖ — "Реал"

Путь "Реала" и ПСЖ к полуфиналу

ПСЖ потерпел лишь одно поражение на турнире — от "Ботафого" (0:1) на групповой стадии. Парижане обыграли "Атлетико" (4:0), Сиэтл Саундерс (2:0), после чего выбили из плей-офф "Интер" Майами (4:0) и "Баварию" (2:0).

"Реал", в свою очередь, не проигрывал на Мундиале. В группе Сливочные справились с "Пачукой" (3:1) и "Зальцбургом" (3:0), сыграв вничью с "Аль-Хилялем" (1:1). В 1/8 финала мадридцы обыграли "Ювентус" (1:0), а в 1/4 — "Боруссию" Д (3:2).

Где и когда смотреть матч ПСЖ — "Реал"

В прямом эфире в Украине полуфинал КЧМ-2025 ПСЖ — "Реал" покажет медиаплатформа Megogo, телеканал "Суспільне Спорт", а также медиасервис DAZN.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ — "Реал"

На победу французов специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,72. В то же время триумф испанцев менее вероятен — коэффициент 2,13. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы ПСЖ в основное время в 41%, а "Реала" — в 32%.

История встреч ПСЖ и "Реала"

Команды пересекались между собой 15 раз. Парижане выиграли 5 матчей, мадридцы — 7, трижды была зафиксирована ничья. В последнем противостоянии друг с другом "Реал" выбил ПСЖ из 1/8 финала Лиги чемпионов 21/22 (3:1, 0:1)

На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей КЧМ-2025. Добавим, что турнир впервые проходит в новом формате.