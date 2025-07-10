Никто так не делал до него: Месси установил новый рекорд (видео)
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Аргентинец блестяще выступает в МЛС
В ночь на четверг, 10 июля, "Интер" Майами со счетом 2:1 обыграл "Нью-Ингленд Революшн" в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС. Оба мяча в ворота гостей записал на свой счет аргентинец Лионель Месси, который после вылета из Клубного чемпионата мира-2025 стал много забивать.
По итогам этой игры Месси стал первым в истории игроком МЛС, которому удалось забить 2 и более голов в 4 матчах подряд. Об этом сообщает "Телеграф".
В матче против "Нью-Ингленд Революшн" Месси оформил дубль.
В игре против "Монреаля" (4:1) на счету Лионеля дубль и ассист.
В поединке против "Коламбуса Крю" (5:1) аргентинец оформил дубль и отдал 2 голевые передачи.
В поединке против "Монреаля" (4:2) Месси забил 2 мяча и отдал ассист.
В текущем сезоне 38-летний Месси сыграл в 19 матчах на клубном уровне, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами. "Интер" Майами на данный момент идет на 5-м месте в Восточной конференции.
Напомним, в прошлом туре МЛС Месси забил один из лучших голов в своей карьере. К слову, против аргентинца играл украинец Геннадий Синчук, который провел на поле чуть больше 10 минут.