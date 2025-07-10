Ніхто так не робив до нього: Мессі встановив новий рекорд (відео)

Аргентинець блискуче виступає у МЛС

У ніч на четвер, 10 липня, "Інтер" Маямі з рахунком 2:1 обіграв "Нью-Інгленд Революшн" у гостьовому матчі регулярного чемпіонату МЛС. Обидва м’ячі у ворота гостей записав на свій рахунок аргентинець Ліонель Мессі, який після вильоту з Клубного чемпіонату світу-2025 почав багато забивати.

За підсумками цієї гри Мессі став першим в історії гравцем МЛС, який забив 2 і більше голів у 4 матчах поспіль. Про це повідомляє "Телеграф".

У матчі проти "Нью-Інгленд Революшн" Мессі оформив дубль.

У грі проти "Монреалю" (4:1) на рахунку Ліонеля дубль та асист.

У поєдинку проти "Коламбус Крю" (5:1) аргентинець оформив дубль і віддав дві гольові передачі.

У поєдинку проти "Монреалю" (4:2) Мессі забив 2 м’ячі та віддав асист.

У поточному сезоні 38-річний Мессі зіграв у 19 матчах на клубному рівні, у яких відзначився 15 голами та 6 асистами. "Інтер" Маямі наразі йде на 5-му місці у Східній конференції.

Нагадаємо, минулого туру МЛС Мессі забив один з найкращих голів у своїй кар’єрі. До речі, проти аргентинця грав українець Геннадій Синчук, який провів на полі трохи більше ніж 10 хвилин.