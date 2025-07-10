"Шахтар" — "Ільвес": онлайн-трансляція матчу

Гірники зіграють перший офіційний матч у новому сезоні

У четвер, 10 липня, "Шахтар" стартує у Лізі Європи 2025/26. Гірники у першому матчі 1-го відбіркового етапу ЛЄ зіграють проти фінського "Ільвеса".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Ільвес". Зустріч відбудеться на арені "Стожиці" у Любляні (Словенія), початок гри о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу "Шахтар" — "Ільвес" (оновлюється)

Де дивитись матч "Шахтар" — "Ільвес

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Ільвес" покаже "УПЛ ТБ".

Прогноз на матч "Шахтар" — "Ільвес

Букмекери вважають Гірників беззастережними фаворитами не лише першої зустрічі, а й 2-матчевого протистояння. Фахівці на прохід донеччан у наступний раунд відбору ЛЄ пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,08. Подібний успіх "Ільвеса" менш ймовірний — коефіцієнт 9,80.

Історія зустрічей

Команди зіграють між собою вперше.

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Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. У разі успіху у 2-матчевому протистоянні з "Ільвесом" донеччани вийдуть у другий відбірковий раунд ЛЄ на "Бешикташ" (Туреччина).