Украина - Нидерланды: онлайн-трансляция матча волейбольной Лиги наций (видео)

Сине-желтые начинают третью игровую неделю матчем против аутсайдера группы

В среду, 16 июля, мужская сборная Украины по волейболу сыграет свою первую игру третьей игровой недели в Лиге наций. Противостоять украинцам будет команда Нидерландов.

В прямом эфире в Украине матч Украина — Нидерланды покажет YouTube-канал "Суспільне Спорт". Начало игры в 14:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча волейбольной Лиги наций Украина — Нидерланды

Сборная Украины подходит к игре в качестве фаворита. Сине-желтые за 2 недели соревнований зарекомендовали себя на турнире и близки к выходу в плей-офф. Украинцы с 15 очками расположились на шестом месте. Команда Нидерландов, в свою очередь, с 4 очками занимает предпоследнее, 17-е место, и находится в одном очке от зоны вылета.

Отметим, перед стартом третьей игровой недели главный тренер сборной Украины Рауль Лосано произвел две замены в составе: пасующий Синица заменил Евстратова, доигрывающий Кисилюк – Наложного.

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов в украинском волейболе.