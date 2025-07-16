Усик появился на публике в футболке с важным посланием (видео)

Участники вечера бокса показали свои умения на публике

В среду, 16 июля, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели открытые тренировки. Данное мероприятие открыло медиа-неделю шоу Усик — Дюбуа 2.

Кроме того, 17-летняя боксерша из Украины Кира Макогоненко провела выставочный 4-раундовый поединок против Джудит Хэчболд из Венгрии. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, Александр на тренировке работал в футболке с надписью "Свободу защитникам Азовстали", напомнив миру о пленных украинцах в РФ. Александр немного размялся со своим тренером, а потом провел бой с тенью.

Открытые тренировки участников шоу Усик — Дюбуа 2 и видео боя Макогоненко

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударом ниже пояса уложил Александра, однако нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Отметим, оба боксера заработают космические деньги за объединительный бой. Добавим, что украинец прекратил сотрудничество с промоутером прямо перед реваншем.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли шоу Усик — Дюбуа 2 транслироваться бесплатно в Украине. Добавим, что вечер бокса в Лондоне покажут в Украине на нескольких платформах. К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком.