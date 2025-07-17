Усик сделал символический жест перед реваншем с Дюбуа (видео)

Боксеры встретились лицом к лицу перед боем

В четверг, 17 июля, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели совместную пресс-конференцию. Реванш между боксерами состоится в субботу, 19 июля.

Полное видео мероприятия доступно на YouTube-канале DAZN. Спортсмены после общения с прессой провели традиционную дуэль взглядов.

Усик пришел на пресс-конференцию в стильном костюме и шапке, сделанными в казацком стиле. Усик отметил важность поединка для него и Украины, а также показал символический жест — три пальца в форме "тризуба". Три пальца, в контексте украинского тризуба, могут относиться к жесту, имитирующему форму тризуба, где указательный, средний и безымянный пальцы выпрямлены, а мизинец и большой палец согнуты. Этот жест был популяризирован Вячеславом Чорноволом, политиком и лидером "Народного руха".

Дюбуа заявил, что он стал значительно лучше в сравнении с первым поединком с Усиком, а потому станет новым абсолютным чемпионом мира.

Затем боксеры провели продолжительную дуэль взглядов. Даниель в какой-то момент обратился к публике за поддержкой, а затем снова посмотрел в глаза украинскому чемпиону.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Отметим, оба боксера заработают космические деньги за объединительный бой. Добавим, что украинец прекратил сотрудничество с промоутером прямо перед реваншем. Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли шоу Усик — Дюбуа 2 транслироваться бесплатно в Украине. Добавим, что вечер бокса в Лондоне покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется ориентировочно в 19:30 по киевскому времени. К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком.