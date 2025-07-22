"Хамрун" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Бело-синие начинают новый евросезон

Во вторник, 22 июля, "Динамо" начинает еврокампанию 2025/26 гостевым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Хамруна" (Мальта). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хамрун" — "Динамо".

В прямом эфире в Украине матч "Хамрун" — "Динамо" покажут "Київстар ТБ" и "2+2". Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба в день матча.

Игра "Хамрун" — "Динамо" состоится на стадионе "Хибернианс" в городе Паола (Мальта). Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" и "Хамруна" в следующем раунде отбора ЛЧ встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). Проигравший вылетит в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, где сыграет с проигравшим из этой пары.

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

В новом сезоне киевляне стартуют со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов матчем против "Хамрун Спартанс", которые выбили из турнира "Жальгирис" (Литва).