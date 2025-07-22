"Хамрун" — "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Біло-сині розпочинають новий євросезон

У вівторок, 22 липня, "Динамо" розпочинає єврокампанію 2025/26 гостьовим матчем 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти "Хамруна" (Мальта). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Хамрун" — "Динамо".

У прямому етері в Україні матч "Хамрун" — "Динамо" покажуть "Київстар ТБ" та "2+2". Про це повідомила пресаслужба київського клубу у день матчу.

Гра "Хамрун" — "Динамо" відбудеться на стадіоні "Хіберніанс" у місті Паола (Мальта). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" та "Хамруна" у наступному раунді відбору ЛЧ зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр)/"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). Той, хто програє, вилетить у 3-й відбірковий раунд Ліги Європи, де зіграє з невдахою вище названої пари.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

У новому сезоні кияни стартують із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчем проти "Хамрун Спартанс", які вибили з турніру "Жальгіріс" (Литва).