"Хамрун" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Бело-синие начинают свой еврокубковый путь в гостях

Во вторник, 22 июля, "Динамо" сыграет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 против мальтийского "Хамруна". Накануне лидер Бело-синих объявил, что этот сезон станет для него последним в профессиональном футболе.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хамрун" — "Динамо". Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Хамрун" — "Динамо" (обновляется)

Новости перед игрой "Хамрун" - "Динамо"

"Динамо" после прошлогоднего провала в Лиге Европы получило шанс реабилитироваться перед болельщиками. Первый барьер — мальтийский "Хамрун", кажется, киевлянам по зубам.

Где и когда смотреть матч "Хамрун" — "Динамо

Игра "Хамрун" — "Динамо" состоится на стадионе "Хибернианс" в городе Паола (Мальта). В прямом эфире в Украине матч покажут "Київстар ТБ" и "2+2".

Прогноз букмекеров на матч "Хамрун" — "Динамо

По мнению букмекеров, киевский клуб является безоговорочным фаворитом встречи. Специалисты считают, что Бело-синие выйдут в следующий раунд отбора ЛЧ. На это можно сделать ставку с коэффициентом 1,09. Шансы мальтийцев на подобный успех намного меньше — коэффициент 6,40. Добавим, что киевляне, по мнению аналитиков, выиграют первый матч с вероятностью 62%. Вероятность поражения "Динамо" составляется 17%.

Отметим, победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" и "Хамруна" в следующем раунде отбора ЛЧ встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). Проигравший вылетит в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, где сыграет с проигравшим из этой пары.

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

В новом сезоне киевляне стартуют со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов матчем против "Хамрун Спартанс", которые выбили из турнира "Жальгирис" (Литва).