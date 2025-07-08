Новый спонсор "Динамо" разгневал болельщиков команды: в чем проблема (фото)

Киевляне играют в межсезонье в старой форме

Киевское "Динамо" в межсезонье сменило титульного спонсора. Теперь на форме Бело-синих можно увидеть оранжевый логотип беттинг-компании GGbet.

Логотип компании нелепо смотрится на форме "динамовцев", из-за чего на команду и ее партнера посыпалась критика. Об этом сообщает Sport Market Review в telegram.

Дело в том, что белая плашка с логотипом бренда выглядит чужеродно на форме "динамовцев". Некоторым пользователям не понравилось, что на форме появились оранжевые цвета, которые ассоциируются с главным конкурентом клуба на внутренней арене — "Шахтером".

"Очевидно, что оранжевый логотип GGbet плохо читается на синем фоне, поэтому решили сделать вставку с белым фоном. Но действительно ли это был лучший выход?

В результате – волна негатива в комментариях как в сторону клуба, так и самого партнера. Вряд ли именно такого эффекта стремились от этого спонсорства", — гласит сообщение.

Андрей Ярмоленко

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Кроме того, Бело-синие выиграли "золото" УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

В новом сезоне киевляне стартуют со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов матчем против победителя пары "Жальгирис" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).