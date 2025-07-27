"Шахтер" — "Бешикташ": где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы

Горняки проведут вторую игру с турецким грандом

В четверг, 31 июля, Горняки сыграют ответную игру с Черными Орлами в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Бешикташ".

В прямом эфире в Украине поединок "Шахтер" — "Бешикташ" покажет "Київстар ТБ" и "УПЛ ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч "Шахтер" — "Бешикташ" состоится на стадионе "Мейски" в Кракове (Польша). Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. По итогам первой игры, которая прошла в Стамбуле (Турция), дончане имеют гандикап в 2 мяча.

Соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Бешикташа" станет проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). Проигравший сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций против победителя пары "Сент-Патрикс" (Ирландия)/"Нимме Калью" (Эстония).

Видеообзор матча "Бешикташ" - "Шахтер"

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0).

Во 2-м квалификационном раунде дончане обыграли "Бешикташ" (4:2). Во время игры турецкие фанаты атаковали тренерский штаб Горняков. Позднее стало известно, что главный тренер "Шахтера" Арда Туран дополнительно мотивировал молодых бразильцев.