"Шахтер" — "Бешикташ": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Донецкий клуб близок к выходу в следующий раунд плей-офф второго по силе еврокубка

В четверг, 31 июля, "Шахтер" сыграет ответную игру против "Бешикташа" в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. В первой встрече Горняки добыли победу со счетом 4:2.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Бешикташ". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Бешикташ" (обновляется)

"Шахтер" одной ногой в 3-м раунде отбора Лиги Европы, однако списывать Черных Орлов пока рано. Горнякам, похоже, придется сложнее, чем в первой игре.

Где смотреть матч "Шахтер" — "Бешикташ"

В прямом эфире в Украине поединок "Шахтер" — "Бешикташ" покажет "Київстар ТБ" и "УПЛ ТБ". Встреча состоится на стадионе "Мейски" в Кракове (Польша).

Прогноз букмекеров на игру "Шахтер" — "Бешикташ"

По мнению букмекеров, Горняки имеют огромные шансы на выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы. На выход "Шахтера" в 3-й квалификационный раунд ЛЕ можно сделать ставку с коэффициентом 1,04. В то же время подобный успех "Бешикташа" менее вероятен — коэффициент 8,50. Добавим, что аналитики оценили вероятность успеха дончан в ответной игре в 45% против 30% за стамбульцев.

Соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Бешикташа" станет проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). Проигравший сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций против победителя пары "Сент-Патрикс" (Ирландия)/"Нимме Калью" (Эстония).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0).

Во 2-м квалификационном раунде дончане обыграли "Бешикташ". Во время игры турецкие фанаты атаковали тренерский штаб Горняков. Позднее стало известно, что главный тренер "Шахтера" Арда Туран дополнительно мотивировал молодых бразильцев.