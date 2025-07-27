"Шахтар" — "Бешикташ": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги Європи

Гірники проведуть другу гру із турецьким грандом

У четвер, 31 липня, Гірники зіграють гру-відповідь з Чорними Орлами в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Бешикташ".

У прямому етері в Україні поєдинок "Шахтар" — "Бешикташ" покаже "Київстар ТБ" та "УПЛ ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч "Шахтар" — "Бешикташ" відбудеться на стадіоні "Мейскі" у Кракові (Польща). Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. За підсумками першої гри, яка пройшла у Стамбулі (Туреччина), донеччани мають гандикап у 2 м’ячі.

Суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" і "Бешикташа" стане невдаха пари "Рейнджерс" (Шотландія) — "Панатінаїкос" (Греція). Той, хто програє, зіграє в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти переможця пари "Сент-Патрікс" (Ірландія)/"Німме Калью" (Естонія).

Відеоогляд матчу "Бешикташ" — "Шахтар"

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).

У 2-му кваліфікаційному раунді донеччани обіграли "Бешикташ" (4:2). Під час гри турецькі фанати атакували тренерський штаб Гірників. Згодом стало відомо, що головний тренер "Шахтаря" Арда Туран додатково мотивував молодих бразильців.