"Шахтер" — "Бешикташ": букмекеры оценили шансы команд в ответном матче Лиги Европы

Специалисты на стороне украинского клуба

В четверг, 31 июля, Горняки и Черные Орлы сыграют второй матч в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Бешикташ".

По мнению букмекеров, Горняки имеют огромные шансы на выход в следующий раунд квалификации ЛЕ. Об этом сообщает Favbet.

На выход "Шахтера" в 3-й квалификационный раунд ЛЕ можно сделать ставку с коэффициентом 1,04. В то же время подобный успех "Бешикташа" менее вероятен — коэффициент 8,50. Добавим, что аналитики оценили вероятность успеха дончан в ответной игре в 45% против 30% за стамбульцев.

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги Европы "Шахтер" — "Бешикташ"

Favbet: (победа "Шахтера" 2,06 — ничья 3,85 — победа "Бешикташа" 3,15)

William Hill: (2,10 — 3,50 — 2,90)

Соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Бешикташа" станет проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). Проигравший сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций против победителя пары "Сент-Патрикс" (Ирландия)/"Нимме Калью" (Эстония).

Видеообзор матча "Бешикташ" - "Шахтер"

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0).

Видеообзор матча "Бешикташ" - "Шахтер"

Во 2-м квалификационном раунде дончане обыграли "Бешикташ" (4:2). Во время игры турецкие фанаты атаковали тренерский штаб Горняков. Позднее стало известно, что главный тренер "Шахтера" Арда Туран дополнительно мотивировал молодых бразильцев.