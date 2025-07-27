"Шахтар" — "Бешикташ": букмекери оцінили шанси команд у матчі-відповіді Ліги Європи

Фахівці на боці українського клубу

У четвер, 31 липня, Гірники та Чорні Орли зіграють другий матч у рамках 2-го відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Бешикташ".

На думку букмекерів, Гірники мають величезні шанси на вихід до наступного раунду кваліфікації ЛЄ. Про це повідомляє Favbet.

На вихід "Шахтаря" до 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,04. В той самий час подібний успіх "Бешикташа" менш ймовірний — коефіцієнт 8,50. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність успіху донеччан у грі-відповіді у 45% проти 30% за стамбульців.

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги Європи "Шахтар" — "Бешикташ"

Favbet: (перемога "Шахтаря" 2,06 — нічия 3,85 — перемога "Бешикташа" 3,15)

William Hill: (2,10 — 3,50 — 2,90)

Суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" і "Бешикташа" стане невдаха пари "Рейнджерс" (Шотландія) — "Панатінаїкос" (Греція). Той, хто програє, зіграє в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти переможця пари "Сент-Патрікс" (Ірландія)/"Німме Калью" (Естонія).

Відеоогляд матчу "Бешикташ" — "Шахтар"

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).

Відеоогляд матчу "Бешикташ" — "Шахтар"

У 2-му кваліфікаційному раунді донеччани обіграли "Бешикташ" (4:2). Під час гри турецькі фанати атакували тренерський штаб Гірників. Згодом стало відомо, що головний тренер "Шахтаря" Арда Туран додатково мотивував молодих бразильців.