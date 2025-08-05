У тренера "Шахтера", который попал в сексуальный скандал с украинкой, есть жена: как она выглядит

Наставник Горняков женат 7 лет и счастлив в браке

Новый главный тренер "Шахтера" Арда Туран успешно начал работу в донецком клубе. Однако в публичном пространстве турецкий специалист уже успел оскандалиться из-за интервью украинской журналистке и модели Дарье Савиной.

Наставник избегал зрительного контакта с горячей украинкой, из-за чего на него посыпалась критика на родине. Некоторые даже обвиняли Турана в страхе перед женой Аслыхан Доган. "Телеграф" рассказывает о спутнице жизни Арды.

39-летняя Аслыхан — известная турецкая модель, дочь влиятельного бизнесмена Салима Сабри Догана. Также она работала на телевидении. Доган и Туран начали встречаться в 2015 году, а через 3 года сыграли громкую свадьбу, которая стала большим событием в Турции. Мероприятие лично посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пара воспитывает двух сыновей 5 и 6 лет.

Арда Туран с женой

Свадьба Арды Турана и Аслыхан Доган

Арда Туран с женой и детьми

Аслыхан активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписано свыше 340 тысяч человек, а также YouTube-канал с аудиторией в 147 тысяч человек. В соцсетях она публикует стильные фотографии, а также делится своим образом жизни.

Аслыхан Доган на вечеринке

Аслыхан Доган в ресторане

Аслыхан Доган в черном коротком платье

Аслыхан Доган на прогулке

Аслыхан Доган в черном платье

Аслыхан Доган в коротком платье

Отметим, интервью Турана Савиной завирусилось в турецком сегменте интернета. Арду обвиняли в странном поведении и сексуализации журналистки.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а затем выбили "Бешикташ" (4:2, 2:0).