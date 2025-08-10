Черный день в боксе: два бойца умерли после шоу, еще один в коме (видео)

Боксерский мир потерял сразу двух спорстменов

Трагедией завершился шоу бокса в Токио (Япония) 2 августа. Спустя неделю после боев стало известно о смерти двух местных боксеров Шигетоши Котари (8-2-2, 5 КО) и Хиромасы Уракавы (10-4, 7 КО).

Трагические новости сообщила Всемирная боксерская организация (WBO). Еще один спортсмен находится в коме.

WBO оплакивает кончину японского боксера Хиромасы Уракавы, трагически скончавшегося от травм, полученных в бою с Едзи Сайто 2 августа в зале "Коракуэн" в Токио. Эта душераздирающая новость пришла всего через несколько дней после кончины Сигэтоси Котари, скончавшегося от травм, полученных в бою того же турнира. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и всему японскому боксерскому сообществу в это невероятно тяжелое время. WBO

Боксер второго полулегкого веса Котари и легковес Уракава умерли в больнице в результате травм, полученных во время боев. Соперник Котари Ямато Хата (17-2-1, 16 КО) также был госпитализирован и сейчас находится в коме. К слову, Котари и Хата свели бой вничью, а Уракава проиграл нокаутом.

Видео боя Котари - Хата

Видео боя Уракава - Сайто

Напомним, в 2024 году не стало чемпиона мира по боксу по версии WBA Gold в первом тяжелом весе американца Пола Бамба. Боксер умер спустя неделю после победного боя. Кроме того, профессиональный боксер Хассан Мгая из Танзании скончался в возрасте 29 лет. Бойца не стало всего через несколько дней после проигранного нокаутом поединка.