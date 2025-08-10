Фигуристка Роднина хотела сделать дочь пропагандисткой, но та сбежала в США и выступила против войны

Бывшая спортсменка прислуживает Путину, пока ее дочь работает журналисткой в США

Знаменитая советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина хотела, чтобы ее дочь Алена Миньковская жила в России, а не в США. Бывшая спортсменка даже устроила ее в Russia Today Маргариты Симоньян.

Об этом Роднина рассказала в комментарии для sport24.ru. По словам Ирины, Алена не захотела жить в России.

Конечно, хотела бы, чтобы дочка жила рядом в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора. Она в той стране с трех лет. По делению ребенка ей отец до 18 лет запрещал въезжать в Россию. С трех лет у нее был перерыв до 17, когда приехали просто получить документы и паспорта. Она здесь много раз бывала. У нее в России есть друзья и знакомые, в том числе по работе и общению. Она же работала в Russia Today. Симоньян ее в общем-то опробовала. Но у нее жизнь там [в Америке], дети и супруг там. Ирина Роднина

Отметим, в прошлом Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания. Ее 39-летняя дочь Алена проживает в Штатах и имеет американское гражданство. Добавим, что Миньковская столкнулась с проблемами в США из-за деятельности матери. К примеру, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ее называли "русской шпионкой". К слову, Алена публично заявила, что "ее мать находится не на той стороне", выступив против агрессии РФ.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон и Роднина устроили перепалку в сети. Советская фигуристка поддерживает президента РФ Владимира Путина, хотя много лет прожила в США.