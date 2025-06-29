Магучих борется за "золото": онлайн-трансляция командного Евро-2025

Главная звезда отечественной легкой атлетики выступит на командном чемпионате Европы

В воскресенье, 29 июня, в Мадриде (Испания) в рамках командного чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике пройдут соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. Украину на соревнованиях представляет Ярослава Магучих, которая накануне выиграла "серебро" на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало соревнований в 20:40 по киевскому времени.

Украина идет на 14-й позиции в зачете командного турнира и находится в зоне вылета из элитного дивизиона. Победа Магучих может сохранить прописку нашей команде.

Прямая видеотрансляция соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на командном чемпионате Европы

В 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс.

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.