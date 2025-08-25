Суркисы отказались от 10 млн евро: "Динамо" превращается с золотую клетку (видео)

Владельцы "Динамо" хотят в два раза больше за форварда команды

Киевское "Динамо" отклонило предложение "Жироны" по форварду Бело-синих Владиславу Ванату. В "Жироне" на данный момент играют украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. Испанский клуб предложил "Динамо" 10 млн евро и 40% от предстоящей перепродажи игрока.

Бурбас отметил, что в Испании считают, что смогут выгодно перепродать игрока в будущем и хотят, чтобы Ванат повторил историю Артема Довбика, который стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. "Жирона" заплатила за Довбика 7 млн евро, а затем перепродала его за 30 млн евро.

По информации источника, братья Суркисы, которые владеют "Динамо", отказали "Жироне", намекнув на клаусулу форварда в размере 20 млн евро. Сам Ванат знает об интересе из Испании и хочет отправиться в топ-чемпионат, а его семья пытается достучаться до боссов Бело-синих. Бурбас считает, что нападающий останется в "Динамо" и станет еще одним "демотивированным игроком в коллективе".

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В первой игре против "Маккаби" Тель-Авив киевляне проиграли со счетом 1:3.