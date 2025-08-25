Суркіси відмовилися від 10 млн євро: "Динамо" перетворюється на золоту клітку (відео)

Власники "Динамо" хочуть вдвічі більше за форварда команди

Київське "Динамо" відхилило пропозицію "Жирони" по форварду Біло-синіх Владиславу Ванату. У "Жироні" наразі грають українці Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас на своєму телеграм-каналі. Іспанський клуб запропонував "Динамо" 10 млн євро і 40% від майбутнього перепродажу гравця.

Бурбас зазначив, що в Іспанії вважають, що зможуть вигідно перепродати гравця в майбутньому і хочуть, щоб Ванат повторив історію Артема Довбика, який став найкращим бомбардиром Ла Ліги. "Жирона" заплатила за Довбика 7 млн євро, а потім перепродала його за 30 млн євро.

За інформацією джерела, брати Суркіси, які володіють "Динамо", відмовили "Жироні", натякнувши на клаусулу форварда у розмірі 20 млн євро. Сам Ванат знає про інтерес з Іспанії й хоче вирушити до топчемпіонату, а його родина намагається достукатися до босів Біло-Синіх. Бурбас вважає, що нападник залишиться у "Динамо" і стане ще одним "демотивованим гравцем у колективі".

Повний текст інсайду Ігоря Бурбаса

Всі голи Ваната в минулому сезоні

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У першій грі проти "Маккабі" Тель-Авів кияни програли з рахунком 1:3.