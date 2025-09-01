Мудрик вляпался в очередной скандал в Британии (видео)

Украинцу запретили водить авто на полгода

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик получил шестимесячный запрет на вождение транспортными средствами в Великобритании. На данный момент игрок отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

Запрет выдан из-за неоднократного нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает standard.

По информации источника, кульминацией нарушений украинца стал штраф за превышение скорости на его тюнинговом BMW M8. За 18 месяцев Мудрик накопил 13 штрафных баллов (13 раз нарушил правила), из-за чего суд лишил футболиста права управлять авто.

Кроме того, Мудрик был оштрафован на 660 фунтов стерлингов (около 37 тыс. грн), футболист обязан выплатить 130 фунтов стерлингов (7 тыс. грн) судебных издержек и выплатить компенсацию в размере 266 фунтов стерлингов (15 тыс. грн).

Отметим, Мудрик ранее засветил свой тюнингованной BMW M8 Gran Coupe на украинских номерах в Лондоне. Стоимость автомобиля, который разгоняется до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, стартует от 190 000 евро (около 9 млн грн), а с учетом индивидуального тюнинга цена будет значительно выше.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, всплывала версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика.