Смертельный пенальти: вратарь умер, спасая команду (видео)

Юный футболист отбил пенальти и получил смертельную травму

В Бразилии умер вратарь любительской команды по футзалу. Игрок получил смертельное повреждение прямо во время поединка.

Об этом сообщает yahoo. По информации источника, 38-й кипер Антониу Эдсон дос Сантос Соуза отразил пенальти, а спустя несколько секунд потерял сознание.

Футболиста доставили в местную больницу, однако спасти не смогли. Инцидент произошел в муниципалитете Аугусту Корреа, штат Пара на севере Бразилии. Федерация мини-футбола штата Пара выразила соболезнования в связи со смертью голкипера.

С глубокой грустью мы узнали о кончине Антониу Эдсона дос Сантоса Соузы, спортсмена, прославившегося своей самоотверженностью, талантом и командным духом. Его присутствие навсегда останется в нашей памяти, как на поле, так и за его пределами, не только как образцового игрока, но и как исключительного человека, умевшего очаровывать всех. Федерация мини-футбола штата Пара

Добавим, что смерть бразильского вратаря побудила организаторов турнира отменить все матчи, запланированные на следующий день. Игры возобновились в четверг, 4 сентября.

Напомним, в, штате Амазония (Бразилия) 16-летний вратарь умер получив смертельное повреждение во время тренировки. Кипер отбил пенальти грудью, после чего потерял сознание. Врачи спасти молодого футболиста не сумели.