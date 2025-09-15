Украинский футболист забил супергол в стиле Ибрагимовича (видео)

Украинец блестяще выступает в Италии

Нападающий "Эмполи" и юношеской сборной Украины (U-19) Богдан Попов забил свой 4-й гол в Серии B сезона 2025//26. Украинец возглавил гонку бомбардиров во втором по силе дивизионе Италии.

Украинский форвард отметился голом в домашней игре против "Специи" (1:1). Об этом сообщает "Телеграф".

На 49-й минуте матча Богдан откликнулся на навес Сальваторе Элии. Украинец из неудобной позиции, спиной к воротам решил пробивать с лету. Получилось эффектно и эффективно — кипер гостей такого точно не ожидал.

Добавим, что подобными акробатическими голами в свое время прославился знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович.

Отметим, "Эмполи" после трех туров первенства с 4 очками занимает девятую позицию в Серии B. 18-летний уроженец Нежина (Черниговская область) Попов в текущем сезоне провел 4 игры, в которых забил 4 гола. Богдан является воспитанником академии киевского "Динамо". После начала полномасштабного вторжения РФ украинец перешел в польский "Гурник", а затем оказался в юношеской команде "Эмполи" (U-17).

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины Владислав Ванат отметился голом в первом же матче за "Жирону". Накануне нападающий перешел в испанский клуб из киевского "Динамо".