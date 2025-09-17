Названы европейские страны, поддержавшие Россию в футболе

Некоторые страны выступают за полное снятий ограничений с российского футбола

На днях в Тиране (Албания) прошел исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На нем обсудили вопрос возможного возвращения России в европейский футбол.

Решение этого вопроса перенесли на конгресс УЕФА, который состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе (Бельгия). Об этом сообщает российское издание sport24.ru.

По информации источника, за полноценное возвращение России в УЕФА выступают Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан. За смягчение санкций против РФ (возвращение женских и молодежных команд) выступают Швеция, Финляндия и Норвегия. Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия готовы к обсуждению этого вопроса при согласии УЕФА.

Решительно против возвращения России выступили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия. Некоторые из этих ассоциаций хотят, чтобы Россию исключили из УЕФА и интегрировали в Азию, однако официально этот вопрос не выносился.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого сборные РФ довольствуется только товарищескими матчами.