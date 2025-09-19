Вам нужна поддержка или дойные коровы? Матч Кубка Украины оказался в эпицентре скандала (видео)

Кубковая игра в Тернополе попала под подозрение в договорном характере

Матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26 "Нива" — "Тернополь" угодил в целую серию скандалов еще до стартового свистка. Игру даже заподозрили в договорном характере из-за странных котировок.

Кроме того, тернопольский клуб удвоил цены на билеты из-за чего лишился поддержки ультрас. Об этом сообщила в telegram журналистка Ирина Козюпа.

Она опубликовала фото баннера на пустом фанатском секторе. Надпись на нем гласит: "200 грн за билет. Вам нужна поддержка или дойные коровы?". Таким образом фанаты команды протестовали против необоснованного повышения цен. Дело в том, что приобрести билет на игру Первой лиги можно за 100 грн.

Баннер ультрас "Нивы" на игре против "Полтавы"

Видеообзор матча "Нива" - "Полтава"

Кроме того, журналист и блогер Игорь Бурбас на своем telegram-канале сообщил, что коэффициенты на победу "Нивы" просели до игры, из-за чего перволиговая команда стала фаворитом в матче против клуба из высшего дивизиона. Как оказалось, "Полтава" на выезд в Тернополь отправила юношескую команду.

По информации "ТаТоТаке", ставки на кубковый матч в Тернополе были сняты с линии или приостановлены в лицензированных букмекерских конторах Украины. Причина – подозрительные движения коэффициентов, которые зафиксировал Комитет этики и честной игры УАФ. Комитетом по этике и честной игре уже открыто служебное расследование.

Бурбас позднее добавил, что запрет на ставки не сработал в Азии, а "Полтава" с начала сезона фигурирует уже в трех случаях потенциальных "договорняков".

Ранее Бурбас сообщил о нескольких матчах в Украине, которые букмекеры заподозрили в договорном характере. Напомним, бывший помощник главного тренера "Левого Берега" Андрей Запорожан получил длительный бан от футбольной деятельности. Ему инкриминируют попытку влияния на судейскую бригаду в преддверии матча УПЛ.