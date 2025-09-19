Вам потрібна підтримка чи дійні корови? Матч Кубка України опинився в епіцентрі скандалу (відео)

Кубкова гра у Тернополі потрапила під підозру у договірному характері

Матч 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26 "Нива" — "Тернопіль" попав у цілу серію скандалів ще до стартового свистка. Гру навіть запідозрили у договірному характері через дивні котирування.

Крім того, тернопільський клуб подвоїв ціни на квитки, через що втратив підтримку ультрас. Про це повідомила в telegram журналістка Ірина Козюпа.

Вона опублікувала фото банера на пустому фанатському секторі. Напис на ньому говорить: "200 грн за квиток. Вам потрібна підтримка чи дійні корови?". У такий спосіб фанати команди протестували проти необґрунтованого підвищення цін. Річ у тому, що придбати квиток на гру Першої ліги можна за 100 грн.

Банер ультрас "Ниви" на грі проти "Полтави"

Відеоогляд матчу "Нива" — "Полтава"

Крім того, журналіст і блогер Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі повідомив, що коефіцієнти на перемогу "Ниви" просіли до гри, через що першолігова команда стала фаворитом у матчі проти клубу з вищого дивізіону. Як виявилось, "Полтава" на виїзд до Тернополя відправила юнацьку команду.

За інформацією "ТаТоТаке", ставки на кубковий матч у Тернополі було знято з лінії або припинено в ліцензованих букмекерських конторах України. Причина – підозрілі рухи коефіцієнтів, які зафіксував Комітет етики та чесної гри УАФ. Комітетом з етики та чесної гри вже відкрито службове розслідування.

Бурбас пізніше додав, що заборона на ставки не спрацювала в Азії, а "Полтава" з початку сезону фігурує вже у трьох випадках потенційних "договорняків".

Раніше Бурбас повідомив про кілька матчів в Україні, які букмекери запідозрили у договірному характері. Нагадаємо, колишній помічник головного тренера "Лівого Берега" Андрій Запорожан отримав тривалий бан від футбольної діяльності. Йому інкримінують спробу впливу на суддівську бригаду напередодні матчу УПЛ.