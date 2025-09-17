В России обвинили Англию в провокации из-за футбольной награды

В РФ истерят из-за негласного предложения англичан

На исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Тиране (Албания) обсуждался вопрос возможного возвращения России в европейскую футбольную семью. Часть стран поддерживают это.

Кроме того, в кулуарах исполкома УЕФА представители делегации Англии предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, передает sport24.ru. На данный момент трофей носит имя советского вратаря Льва Яшина.

По информации источника, прозвучало предложение переименовать данную награду именами легенд прошлого века — англичанина Гордона Бэнкса либо итальянца Дино Дзоффа. В России эти разговоры вызвали истерику.

Предложение англичан переименовать приз Яшина? Конечно, сейчас возможно всякое. С другой стороны, мы знаем, что Чеферин очень хорошо относится к России. Инфантино вообще наш закадычный друг, к Яшину он относится с трепетом. Не думаю, что такая инициатива заслуживает внимания и рассмотрения. Это предложение — самое безобидное из того, чем англичане могут нам нагадить. Ничему удивляться здесь не надо. Для них главное — шухер поднять. Никаких последствий это иметь не будет. почетный президент РФС Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков

Предложение переименовать приз Яшина? Англичанам стоит понять, что изменить историю невозможно. Как бы они не изгалялись, это ничего не даст. предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.? Возможно, украинцы и прибалты это и поддержат, но Яшин настолько легендарен, что большинство голосов эта инициатива никогда не наберет. Я возмущен этими политическими проститутками, которые пытаются постоянно нагадить России. Это же провокация. Англичанам бы лучше сохранять свое прежнее реноме великой страны. Своими позорными предложениями они опускают себя ниже плинтуса. Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили

Анзор Кавазашвили

Справка: Лев Яшин — советский футболист, вратарь. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР. Единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч". К слову, трофей Яшина выдается именно во время церемонии вручения "Золотого мяча".

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого сборные РФ довольствуется только товарищескими матчами, а российские клубы играют только на внутренней арене.