Бывший советник Суркиса назвал главную проблему "Динамо"

В этом вопросе хотел бы раскрыть коррупционную составляющую. Если брать коррупционную составляющую – это самая главная проблема. За время, когда я работал в академии, я получил 3-4 предложения за огромные деньги – допустим, 10 тысяч долларов. Была озвучена конкретная сумма, чтобы устроить ребенка в школу "Динамо".

Один из них был мой знакомый. Я ему ответил: "Еще раз мне такое напишешь – я тебя заблокирую, и мы больше никогда не будем общаться". Это я за год получил столько предложений, представляю, сколько таких предложений получено людьми за десятки лет.

Самая главная проблема – такие дети, занимающие места действительно талантливых детей. В каждой возрастной категории по 2,3,4 таких ребенка. Такие дети полностью уничтожают конкуренцию в этой возрастной категории.