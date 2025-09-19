Бывший советник Суркиса назвал главную проблему "Динамо"
Экс-функционер не стал молчать после ухода из клуба
Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины, бывший советник президента "Динамо" Артем Кравец высказался о коррупционных схемах в академии Бело-синих. Накануне Кравец публично обвинил столичный клуб в коррупции.
Соответствующий комментарий Кравца приводит YouTube-канал BurBuzz. По словам Артема, он лично получал предложения, чтобы устроить ребенка в академию киевлян.
В этом вопросе хотел бы раскрыть коррупционную составляющую. Если брать коррупционную составляющую – это самая главная проблема. За время, когда я работал в академии, я получил 3-4 предложения за огромные деньги – допустим, 10 тысяч долларов. Была озвучена конкретная сумма, чтобы устроить ребенка в школу "Динамо".
Один из них был мой знакомый. Я ему ответил: "Еще раз мне такое напишешь – я тебя заблокирую, и мы больше никогда не будем общаться". Это я за год получил столько предложений, представляю, сколько таких предложений получено людьми за десятки лет.
Самая главная проблема – такие дети, занимающие места действительно талантливых детей. В каждой возрастной категории по 2,3,4 таких ребенка. Такие дети полностью уничтожают конкуренцию в этой возрастной категории.
Справка: Артем Кравец почти всю карьеру провел в "Динамо" Киев. Играл также за киевский "Арсенал", немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", турецкие "Кайсериспор", "Коньяспор" и "Сакарьяспор". Прославился благодаря дублю в ворота "Валенсии" (2:2) на "Месталье" в 1/16 финала Кубка УЄФА 2008/09.
Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК.
В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" лишь раз потеряли очки в текущем розыгрыше УПЛ. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1).