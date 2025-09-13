"Потерял 10 см": "Динамо" высмеяло громкое заявление бывшего советника Суркиса
Киевский клуб в своем заявлении проигнорировал обвинения в коррупции
Киевское "Динамо" прокомментировало слова бывшего советника президента "Динамо" Игоря Суркиса, экс-форварда Артема Кравца. Накануне бывший нападающий сборной Украины рассказал о коррупции в стане Бело-синих, а также привел пример недальновидности менеджмента киевлян.
Соответствующий комментарий "Динамо" приводит dynamomania. Согласно заявление Бело-синих, Брайан Себальос, потенциальным трансфером которого хвастался Кравец, полностью провалился в Киеве.
Бывший футболист ФК "Динамо" (Киев) Брайан Себальос прибыл в Киев с заявленным, отдельно скандально известным селекционером, ростом 192 см. Однако на медосмотре оказалось, что по дороге в Украину он "потерял" 10 сантиметров.
Но это только один момент. Далее выяснилось, что он слишком склонен к травматичности: больше половины времени своего пребывания в Киеве, к сожалению, провел в лазарете.
Третьим фактором стала неуверенная игра защитника в футболке "Динамо": в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И прежде всего — игрок постоянно был испуган из-за войны в стране и откровенно не хотел оставаться здесь. В конце концов он просто уехал — и больше мы его не видели.
К сожалению, в этой истории нашему бывшему селекционеру нечем гордиться. Ее просто нужно как можно быстрее забыть и больше никогда не возвращаться.
Накануне Кравец привел кейс Себальоса в пример некачественной работы менеджмента "Динамо". По словам Кравца, киевляне отказались покупать колумбийца за 1,25 млн евро. В 2025 году Брайан попал в сборную сезона МЛС, теперь за него просят больше 5 млн евро. Себальос в рамказ арендного соглашения с "Форталезой" (Бразилия) сыграл в "Динамо" всего 3 игры.
Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК.
В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" не теряли очки в текущем розыгрыше УПЛ.