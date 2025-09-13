Бывший футболист ФК "Динамо" (Киев) Брайан Себальос прибыл в Киев с заявленным, отдельно скандально известным селекционером, ростом 192 см. Однако на медосмотре оказалось, что по дороге в Украину он "потерял" 10 сантиметров.

Но это только один момент. Далее выяснилось, что он слишком склонен к травматичности: больше половины времени своего пребывания в Киеве, к сожалению, провел в лазарете.

Третьим фактором стала неуверенная игра защитника в футболке "Динамо": в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И прежде всего — игрок постоянно был испуган из-за войны в стране и откровенно не хотел оставаться здесь. В конце концов он просто уехал — и больше мы его не видели.

К сожалению, в этой истории нашему бывшему селекционеру нечем гордиться. Ее просто нужно как можно быстрее забыть и больше никогда не возвращаться.