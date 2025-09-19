Взятки и трансфер Блэнуцэ: "Динамо" отреагировало на скандальное интервью Кравца (видео)

Киевский клуб отделался общими фразами и не стал отвечать на обвинения

Футбольный клуб "Динамо" сделал заявление после публичных обвинений экс-нападающего Бело-синих и сборной Украины, бывшего советника президента команды Игоря Суркиса Артема Кравца. Накануне Кравец рассказал о коррупции в столичной команде и не только.

Соответствующее заявление "Динамо" приводит dynamomania. Киевский клуб не стал отвечать на обвинения, пожелав Кравцу дальнейших успехов.

Футбольный клуб "Динамо" Киев завершил сотрудничество с Артемом Кравцем. Страница нашей общей истории перевернута навсегда. В связи с этим клуб не считает целесообразным комментировать отдельные высказывания Артема. Желаем ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. ФК "Динамо" Киев

Кравец в интервью журналисту и блогеру Игорю Бурбасу рассказал о взятках в "Динамо". Ему несколько раз предлагали большие деньги (около 10 тысяч долларов), чтобы устроить ребенка в Академию "Динамо". Кроме того, Артем отметил, что еще зимой следил за форвардом Владиславом Блэнуцэ, однако тогда румын не впечатлил его. В итоге "Динамо" в летнее трансферное окно приобрело форварда, однако угодило в скандал из-за соцсетей игрока.

Перед интервью Кравец сделал публичное заявление в соцсетях, где рассказал о проблемах в "Динамо". Столичный клуб после этого высмеял Кравца, напомнив бывшему сотруднику клуба о провальном трансфере колумбийца Браяна Себальйоса.