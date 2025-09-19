"Золотой мяч-2025": где и когда бесплатно смотреть церемонию в Украине
Скоро мир узнает имя нового лучшего футболиста мира
В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоится церемония вручения главной индивидуальной награды в футболе — "Золотой мяч". В прошлом году победу в голосовании одержал испанский футболист "Манчестер Сити" Родри.
В прямом эфире в Украине церемонию "Золотой мяч-2025" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.
MEGOGO покажет в Украине церемонию вручения "Золотого мяча-2025" на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" и бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Кроме того, бесплатная прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ". Начало эфира на Megogo в 21:00 по киевскому времени.
Добавим, что комментаторами церемонии станут Вадим Шевякин и Виталий Кравченко. Ведущими шоу станут нидерландская легенда футбола и обладатель "Золотого мяча-1987" Руд Гуллит и британская спортивная журналистка Кейт Скотт.
Награды 2025 года будут включать "Золотой мяч" среди мужчин и женщин, трофей Копа среди мужчин и женщин (лучший молодой игрок), трофей Яшина среди мужчин и женщин (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера среди мужчин и женщин (лучший бомбардир клуба/национальной сборной), трофей Йохана Кройфа среди мужчин и женщин (лучший тренер клуба/национальной сборной), "Клуб года" среди мужчин и женщин и премию Сократеса, вручаемую за не футбольную деятельность, особенно в области благотворительности и социальной работы.
Претенденты на "Золотой мяч" среди мужчин
- Джуд Беллингем (Англия, "Реал")
- Усман Дембеле (Франция, "Пари Сен-Жермен")
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Пари Сен-Жермен")
- Дезире Дуэ (Франция, "Пари Сен-Жермен")
- Дензел Думфрис (Нидерланды, "Интер")
- Серу Гираси (Гвинея, "Боруссия" Дортмунд)
- Виктор Дьекереш (Швеция, "Спортинг"/"Арсенал")
- Эрлинг Холанн (Норвегия, "Манчестер Сити")
- Ашраф Хакими (Марокко, "Пари Сен-Жермен")
- Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
- Хвича Кварацхелия (Грузия, "Наполи"/"Пари Сен-Жермен")
- Роберт Левандовски (Польша, "Барселона")
- Алексис Макаллистер (Аргентина, "Ливерпуль")
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
- Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
- Скотт Мактоминей (Шотландия, "Наполи")
- Нуну Мендеш (Португалия, "Пари Сен-Жермен")
- Жоау Невеш (Португалия, "Пари Сен-Жермен")
- Майкл Олисе (Франция, "Бавария")
- Коул Палмер (Англия, "Челси")
- Педри (Испания, "Барселона")
- Рафинья (Бразилия, "Барселона")
- Деклан Райс (Англия, "Арсенал")
- Фабиан Руис (Испания, "Пари Сен-Жермен")
- Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль")
- Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")
- Витинья (Португалия, "Пари Сен-Жермен")
- Флориан Вирц (Германия, "Байер"/"Ливерпуль")
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
Ранее в кулуарах исполкома УЕФА представители делегации Англии предложили переименовать приз Льва Яшина. Эти слухи вызвали настоящую истерику в России.