"Золотой мяч-2025": где и когда бесплатно смотреть церемонию в Украине

Скоро мир узнает имя нового лучшего футболиста мира

В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоится церемония вручения главной индивидуальной награды в футболе — "Золотой мяч". В прошлом году победу в голосовании одержал испанский футболист "Манчестер Сити" Родри.

В прямом эфире в Украине церемонию "Золотой мяч-2025" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

MEGOGO покажет в Украине церемонию вручения "Золотого мяча-2025" на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" и бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Кроме того, бесплатная прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ". Начало эфира на Megogo в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что комментаторами церемонии станут Вадим Шевякин и Виталий Кравченко. Ведущими шоу станут нидерландская легенда футбола и обладатель "Золотого мяча-1987" Руд Гуллит и британская спортивная журналистка Кейт Скотт.

Награды 2025 года будут включать "Золотой мяч" среди мужчин и женщин, трофей Копа среди мужчин и женщин (лучший молодой игрок), трофей Яшина среди мужчин и женщин (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера среди мужчин и женщин (лучший бомбардир клуба/национальной сборной), трофей Йохана Кройфа среди мужчин и женщин (лучший тренер клуба/национальной сборной), "Клуб года" среди мужчин и женщин и премию Сократеса, вручаемую за не футбольную деятельность, особенно в области благотворительности и социальной работы.

Претенденты на "Золотой мяч" среди мужчин

Джуд Беллингем (Англия, "Реал")

Усман Дембеле (Франция, "Пари Сен-Жермен")

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Пари Сен-Жермен")

Дезире Дуэ (Франция, "Пари Сен-Жермен")

Дензел Думфрис (Нидерланды, "Интер")

Серу Гираси (Гвинея, "Боруссия" Дортмунд)

Виктор Дьекереш (Швеция, "Спортинг"/"Арсенал")

Эрлинг Холанн (Норвегия, "Манчестер Сити")

Ашраф Хакими (Марокко, "Пари Сен-Жермен")

Гарри Кейн (Англия, "Бавария")

Хвича Кварацхелия (Грузия, "Наполи"/"Пари Сен-Жермен")

Роберт Левандовски (Польша, "Барселона")

Алексис Макаллистер (Аргентина, "Ливерпуль")

Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")

Скотт Мактоминей (Шотландия, "Наполи")

Нуну Мендеш (Португалия, "Пари Сен-Жермен")

Жоау Невеш (Португалия, "Пари Сен-Жермен")

Майкл Олисе (Франция, "Бавария")

Коул Палмер (Англия, "Челси")

Педри (Испания, "Барселона")

Рафинья (Бразилия, "Барселона")

Деклан Райс (Англия, "Арсенал")

Фабиан Руис (Испания, "Пари Сен-Жермен")

Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль")

Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")

Витинья (Португалия, "Пари Сен-Жермен")

Флориан Вирц (Германия, "Байер"/"Ливерпуль")

Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")

Ранее в кулуарах исполкома УЕФА представители делегации Англии предложили переименовать приз Льва Яшина. Эти слухи вызвали настоящую истерику в России.