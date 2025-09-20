Зинченко опозорился в дебютном матче за новый клуб (видео)

Украинец допустил голевую ошибку в первенстве Англии

В субботу, 20 сентября, левый защитник/полузащитник сборной Украины Александр Зинченко провел свой первый матч за английский "Ноттингем Форест". Украинец вышел в старте в гостевом матче 5-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Бернли".

Дебют в новой команде обернулся для 28-летнего Александра провалом. Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 0:1 в пользу "Ноттингема" на 20-й минуте встречи Зинченко дважды провалился в обороне, что привело к голу "Бернли". При этом "Зина" фактически оформил автогол, правда, в официальной статистике взятие ворот числится за Джейдоном Энтони.

Неудача Александра в первом же матче за "Ноттингем" вызвала споры в соцсети Х. Пользователи массово критикуют и высмеивают украинца.

Добавим, что украинец провел на поле весь матч. Игра завершилась со счетом 1:1. "Ноттингем" поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Отметим, Зинченко пришел в "Ноттингем Форест" из "Арсенала" на правах аренды. В прошлом сезоне Александр провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 20 млн евро, а его контракт с Канонирами действует до лета 2026 года.

Ранее Зинченко сыграл 2 матча за национальную команду в отборе на чемпионат мира-2026. В первой игре сборная Украины проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).