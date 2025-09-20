Зінченко зганьбився у дебютному матчі за новий клуб (відео)

Українець припустився гольової помилки в першості Англії

У суботу, 20 вересня, лівий захисник/півзахисник збірної України Олександр Зінченко провів свій перший матч за англійський "Ноттінгем Форест". Українець вийшов у старті у гостьовому матчі 5-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) проти "Бернлі".

Дебют у новій команді обернувся для 28-річного Олександра провалом. Про це повідомляє "Телеграф".

За рахунку 0:1 на користь "Ноттінгема" на 20-й хвилині зустрічі Зінченко двічі провалився в обороні, що призвело до голу "Бернлі". При цьому "Зіна" фактично оформив автогол, щоправда, в офіційній статистиці взяття воріт значиться за Джейдоном Ентоні.

Невдача Олександра у першому ж матчі за "Ноттінгем" викликала суперечки в соцмережі Х. Користувачі масово критикують і висміюють українця.

Додамо, що українець провів на полі весь матч. Гра завершилась із рахунком 1:1. "Ноттінгем" піднявся на 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Зазначимо, Зінченко прийшов у "Ноттінгем Форест" з "Арсеналу" на правах оренди. Минулого сезону Олександр провів 23 матчі на клубному рівні, відзначившись 1 голом та 1 асистом. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного гравця у 20 млн євро, а його контракт з Канонірами діє до літа 2026 року.

Раніше Зінченко зіграв 2 матчі за національну команду у відборі на чемпіонат світу-2026. У першій грі збірна України програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).