"Может и по печени дать": кто заменит Реброва в сборной Украины

Знаменитый центрбек может возглавить главную команду страны

Легендарный украинский футболист и тренер Олег Лужный может заменить Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Это произойдет, если Ребров уйдет в отставку из-за последних неудач.

Об этом сообщил журналист и блогер Игорь Бурбас. По его словам, за кандидатуру Лужного выступает вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Шевченко. Бурбас подчеркивает, что данная рокировка возможна исключительно, если Ребров добровольно покинет национальную команду, ведь за ним стоит глава УАФ Андрей Шевченко.

Сейчас я очень слышу много, распространяется информация такая кулуарная из моих источников, что Олег Лужный – это кандидат на замену Сергею Реброву в сборной Украины. И в этот вариант я верю, потому что я слышал, что это кандидатура имени Александра Шевченко. Он хороший друг, товарищ и соратник Лужного. Этих людей в последние годы связывает серьезная дружба. Игорь Бурбас

Справка: Олег Лужный прославился в "Динамо" Киев и лондонском "Арсенале", где выступал на позиции центрального защитника. На данный момент занимает должность спортивного СЕО (главный исполнительный директор) в УАФ. Он успел поработать главным тренером в симферопольской "Таврии" (2012-2013), а также несколько лет проработал ассистентом Александра Хацкевича в "Динамо".

Олег Лужный на финале Кубка Украины-2025/Фото: Getty Images

Лужный на поле отдавал все силы и требовал того же от партнеров по команде, он был безоговорочным авторитетом в "Динамо" Лобановского. Александр Хацкевич вспоминал, что Олег мог мотивировать игроков не только словами.

Лужный мог в раздевалке и по печени дать, когда надо. Александр Хацкевич

Александр Хацкевич и Олег Лужный

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией, с которой первая игра запланирована на 10 октября. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора. Из-за провала в Лиге наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.