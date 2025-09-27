Украинский футболист поставил на колени "Ман Юнайтед" (видео)

Украинец сделал дебютное голевое действие за свой клуб

В субботу, 27 сентября, "Брентфорд" в рамках домашнего матча 6-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) переиграл "Манчестер Юнайтед". В этом поединке голевым действием отметился центральный полузащитник хозяев, игрок сборной Украины Егор Ярмолюк.

Что следует знать

"Брентфорд" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1

Ярмолюк ассистировал Йенсену 90+5-й минуте встречи

Егор оформил свое первое голевое действие за "Брентфорд"

На 5-й компенсированной минуте поединка Ярмолюк отдал голевую передачу. Об этом сообщает "Телеграф".

В компенсированное ко второму тайму время "Брентфорд" идеально провел контратаку. Мотором команды стал 21-летний Ярмолюк, который удачно прокинул мяч через соперника, а затем вывел на ударную позицию Матиаса Йенсена. Датчанин не подвел, оформив взятие ворот ударом со средней дистанции. К слову, Ярмолюк сделал свое первое результативное действие за английский клуб.

В сезоне 2025//26 Ярмолюк сыграл 8 матчей на клубном уровне. За сборную Украины Егор провел 4 игры.

Напомним, в сентябре футболист сборной Украины Александр Зинченко провел свой первый матч за английский "Ноттингем Форест". Украинец вышел в старте в гостевом матче 5-го тура АПЛ против "Бернли" и закатил мяч в свои ворота.