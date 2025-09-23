В деле о допинге Мудрика произошел неожиданный поворот (видео)

Сторона Мудрика, юридическая компания, защищающая его интересы, инициировала проверку нескольких работников УАФ, работающих в сборной Украины. И эта проверка проходила на полиграфе. Шесть или семь работников УАФ проходили полиграф, но не все прошли его успешно. Для этого сертифицированный специалист приезжал в Украину. Сейчас такие полиграфы используют спецслужбы по всему миру, чтобы подтвердить достоверность любых данных. По моей информации, двое из этих шести или семи работников УАФ, которые в сборной как раз работали, они не прошли, они провалили полиграф.

Адвокаты Мудрика хотели разматывать дальше этот клубок, чтобы добраться до первопричины, где что могло произойти. Но насколько я понимаю, УАФ отгородилась, не пустила их дальше и сказала: "Дальше это внутреннее расследование. Мы сами проведем собственное расследование, разберемся." И спустя некоторое время ответили: "Мы провели расследование, мы здесь все выяснили, у нас чисто, у нас все чисты и никто ни в чем не виноват". Вот и все.