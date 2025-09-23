В деле о допинге Мудрика произошел неожиданный поворот (видео)
Представители игрока проводят расследование
Юридическая компания, которая представляет вингера "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика, проверила на полиграфе нескольких сотрудников Украинской ассоциации футбола (УАФ), связанных со сборной Украины. Данная проверка проходила из-за допинг-скандала вокруг футболиста.
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. По его словам, два сотрудника УАФ не прошли проверку на полиграфе. Юристы пытались разобраться в ситуации, однако затем УАФ отказала им в сотрудничестве. Бурбас добавил, что в УАФ провели свое внутреннее расследование, по итогам которого виновных не обнаружили.
Сторона Мудрика, юридическая компания, защищающая его интересы, инициировала проверку нескольких работников УАФ, работающих в сборной Украины. И эта проверка проходила на полиграфе. Шесть или семь работников УАФ проходили полиграф, но не все прошли его успешно. Для этого сертифицированный специалист приезжал в Украину. Сейчас такие полиграфы используют спецслужбы по всему миру, чтобы подтвердить достоверность любых данных. По моей информации, двое из этих шести или семи работников УАФ, которые в сборной как раз работали, они не прошли, они провалили полиграф.
Адвокаты Мудрика хотели разматывать дальше этот клубок, чтобы добраться до первопричины, где что могло произойти. Но насколько я понимаю, УАФ отгородилась, не пустила их дальше и сказала: "Дальше это внутреннее расследование. Мы сами проведем собственное расследование, разберемся." И спустя некоторое время ответили: "Мы провели расследование, мы здесь все выяснили, у нас чисто, у нас все чисты и никто ни в чем не виноват". Вот и все.
Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации.