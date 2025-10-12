"Дауны и скупердяи": российский чемпион оскорбил норвежцев из-за их богатства

Бывший российский спортсмен недолюбливает представителей Норвегии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов продолжает поливать норвежцев грязью. Все из-за позиции местных лыжников, которые не хотят соревноваться с россиянами, пока идет война в Украине.

Что нужно знать

Норвежские лыжницы Марит Бьорген и Тириль Венг не хотят соревноваться с россиянами из-за войны в Украине

Тихонов оскорбил норвежцев

Все российские лыжники отстранены от международных стартов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Соответствующий комментарий Тихонова приводит sport24.ru. На этот раз Тихонов отреагировал на комментарий Марит Бьорген и Тириль Венг, которые высказались против допуска российских спортсменов до международных соревнований.

Норвежские лыжницы выступают против россиян на Олимпиаде? Они отмороженные. Норвежцев никуда нельзя допускать. Они не хотят нормальной конкуренции, а потом сами жалуются, что у них проводятся соревнования, но не окупаются, потому что нет той конкуренции, которая была с россиянами и белорусами. Там сплошные астматики. В Норвегии самое большое количество даунов. Так что меня не удивляют слова этих лыжниц. Я норвежцев терпеть не могу и всю жизнь не мог. Это скупердяи, которые умирают в прадедовских штанах. Такая богатая страна и такие большие скупердяи. Меня ничего не удивляет в их поведении. Александр Тихонов

Отметим, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее заявила, что спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Условия допуска такие же, какие были на Играх-2024 в Париже. Однако некоторые федерации отказались пускать представителей стран-агрессоров на Игры.

Напомним, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев. Недавно советский чемпион набросился на шведскую лыжницу, которая задумалась о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска российских атлетов.