Победа Украины вызвала истерику в России

Гимн России не прозвучит на ближайшей Олимпиаде

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев нелепо высказался о заявлении президента НОК Украины Вадима Гутцайта. Накануне глава украинского олимпийского спорта отметил, что флагов РФ не будет на Олимпиаде-2026.

Что нужно знать:

Гутцайт назвал нейтральный статус РФ на Олимпиаде-2026 "победой Украины"

Свищев считает, что глава НОК Украины якобы провалил переговоры с МОК

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо

Соответствующий комментарий Свищева приводит vseprosport.ru. По словам россиянина, Гутцайт якобы ездил на встречу с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с целью убедить ее не допускать представителей РФ и Беларуси на Игры-2026, однако получил отказ.

Гутцайт должен быть предельно откровенен — на встречу с Ковентри он ездил, чтобы убедить МОК не допускать россиян и белорусов до Олимпийских игр. Надо отдать должное Ковентри, которая заняла жесткую позицию по этому вопросу. К сожалению, наши ребята будут выступать без символики и гимна. Тем не менее, просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты. Нас это успокаивать не должно, надо продолжать отстаивать интересы наших спортсменов, работать над возвращением флага и гимна. Нам есть чем заниматься в этом направлении. Дмитрий Свищев

Накануне Гутцайт заявил о победе Украины на спортивном фронте, хотя еще в сентябре Ковентри озвучивала данный сценарий.

Во время моей встречи в Международном олимпийском комитете с новым президентом организации Керсти Ковентри, они нас заверили и потом на исполкоме приняли решение, что на зимней Олимпиаде-2026 в РФ и РБ не будет флагов. Это тоже победа Украины и за это им большое спасибо. Вадим Гутцайт

Кирсти Ковентри/Фото: Getty Images

Напомним, В МОК решили допустить РФ к Играм по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, спортсмены из РФ точно не выступят на Олимпиаде-2026 в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.