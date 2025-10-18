Перемога України викликала істерику в Росії

Гімн Росії не прозвучить на найближчій Олімпіаді

Заступник голови комітету з фізичної культури та спорту Держдуми Дмитро Свищев безглуздо висловився про заяву президента НОК України Вадима Гутцайта. Напередодні глава українського олімпійського спорту відзначив, що прапорів РФ не буде на Олімпіаді-2026.

Що потрібно знати:

Гутцайт назвав нейтральний статус РФ на Олімпіаді-2026 "перемогою України"

Свищев вважає, що глава НОК України нібито провалив переговори із МОК

Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо

Відповідний коментар Свищева наводить vseprosport.ru. За словами росіянина, Гутцайт нібито їздив на зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі з метою переконати її не допускати представників РФ та Білорусі на Ігри-2026, проте отримав відмову.

Гутцайт має бути гранично відвертим — на зустріч із Ковентрі він їздив, щоб переконати МОК не допускати росіян та білорусів до Олімпійських ігор. Треба віддати належне Ковентрі, яка зайняла жорстку позицію щодо цього питання. На жаль, наші хлопці виступатимуть без символіки та гімну. Проте прохання, сльози, вимоги української делегації не було прийнято. Нас це заспокоювати не повинно, треба продовжувати відстоювати інтереси наших спортсменів, працювати над поверненням прапора та гімну. Нам є чим займатися у цьому напрямку. Дмитро Свищев

Напередодні Гутцайт заявив про перемогу України на спортивному фронті, хоча ще у вересні Ковентрі озвучувала цей сценарій.

Під час моєї зустрічі у Міжнародному олімпійському комітеті з новим президентом організації Керсті Ковентрі вони нас запевнили і потім на виконкомі ухвалили рішення, що на зимовій Олімпіаді-2026 у РФ та РБ не буде прапорів. Це теж перемога України і за це їм дякую. Вадим Гутцайт

Кірсті Ковентрі/Фото: Getty Images

Нагадаємо, У МОК вирішили допустити РФ до Ігор за тими самими правилами, які діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, спортсмени з РФ точно не виступлять на Олімпіаді-2026 у біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.