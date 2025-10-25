"Динамо" - "Кривбасс": онлайн-трансляция матча (видео)

Киевляне попытаются реабилитироваться перед болельщиками

В воскресенье, 26 октября, "Динамо" и "Кривбасс" сыграют в центральном матче 10-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Игра пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Что нужно знать

"Динамо" принимает "Кривбасс" в Киеве

После 9 туров "Кривбасс" лидирует в УПЛ, "Динамо" — 3-е

Игра "Динамо" — "Кривбасс" закроет программу матчей 10-го тура УПЛ

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Кривбасс" от Football Hub. Начало игры в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Кривбасс"

"Динамо" подходит к игре после неоднозначных результатов. С одной стороны беспроигрышная серия киевлян в УПЛ достигла 41 игры, но с другой стороны Бело-синие не побеждали в 5 матчах первенства Украины подряд. После 9 туров "динамовцы" отстают от лидирующего "Кривбасса" на 2 очка. Киевляне после неудачи в Лиге конференций наверняка попытаются реабилитироваться перед родными болельщиками, а криворожский клуб имеет уникальный шанс отобрать очки у ослабленного чемпиона.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

В чемпионате Украины киевляне после 9 туров находятся на третьей позиции. В национальном Кубке Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".