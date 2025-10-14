Легенда "Динамо" сделал "смелое" заявление о войне

Уроженец Киева хочет мира между РФ и Украиной

Бывший форвард "Динамо" Киев и сборной СССР, экс-главный тренер донецкого "Шахтера" и сборной России Анатолий Бышовец неожиданно выступил за мир между РФ и Украиной. Уроженец Киева сейчас проживает в России.

Что нужно знать:

Легенда "Динамо" Киев призвал к миру между РФ и Украиной

В сети назвали слова россиянина "смелыми"

Ранее Бышовец делал неоднозначные заявления о войне

Соответствующий комментарий Бышовца приводит odds.ru. По его словам, оба народа переживают горе сейчас.

Для меня и супруги, моих детей – это большая беда. Тут нужно говорить о том горе, которое два очень близких народа переживают. Сегодня как никогда нужен мир, который откроет возможности и для футбола Анатолий Бышовец

Это заявление вызвало недоумение в РФ. Российские пользователи считают данные слова Бышовца "смелыми".

Отметим, Бышовец прожил много лет в России и является гражданином РФ. После аннексии Крыма в 2014 году Анатолий выступил за внедрение крымских клубов в российскую систему лиг. Полномасштабное вторжение РФ в Украину советский футболист не стал называть войной, а в 2025 году заявил, что не сомневается в победе РФ над Украиной.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В РФ заявляли, что могут попасть на чемпионат мира-2026 только после соответствующего решения президента США Дональда Трампа.