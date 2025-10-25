"Динамо" — "Кривбас": онлайн-трансляція матчу (відео)

Кияни спробують реабілітуватися перед уболівальниками

У неділю, 26 жовтня, "Динамо" та "Кривбас" зіграють у центральному матчі 10-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Гра пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Кривбас" у Києві

Після 9 турів "Кривбас" лідирує в УПЛ, "Динамо" — 3-тє.

Гра "Динамо" — "Кривбас" закриє програму матчів 10-го туру УПЛ

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Кривбас" від Football Hub. Початок гри о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Кривбас"

"Динамо" підходить до гри після неоднозначних результатів. З одного боку безпрограшна серія киян в УПЛ досягла 41 гри, але з іншого боку Біло-Сині не перемагали у 5 матчах першості України поспіль. Після 9 турів "динамівці" відстають від "Кривбасу" на 2 очки. Кияни після невдачі в Лізі конференцій точно спробують реабілітуватися перед рідними вболівальниками, а криворізький клуб має унікальний шанс відібрати очки в ослабленого чемпіона.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого крупно поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зріньськи (06.11.2025).

У чемпіонаті України кияни після 9 турів перебувають на третій позиції. У національному Кубку Біло-Сині вийшли в 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".