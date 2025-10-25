Конфликт Шовковского с Ярмоленко достиг апогея: Суркис не выдержал

Президент "Динамо" жестко отреагировал на последние слухи

Вингер "Динамо" Киев и сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить Александра Шовковского на посту главного тренера Бело-синих Александра Шовковского. Накануне стало известно о конфликте между игроком и наставником.

Что нужно знать

"Динамо" неудачно играет и в чемпионате Украины, и в Лиге конференций

Ярмоленко якобы конфликтует с Шовковским

СМИ сообщили, что Андрей может занять пост главного тренера "Динамо" в случае неудач Шовковского с "Шахтером"

Бело-синие сыграют с Горняками 29 октября и 2 ноября

Об этом сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside. По информации источника, Ярмоленко может стать играющим тренером "Динамо", если киевляне неудачно сыграют против "Шахтера" в ближайших матчах УПЛ и Кубка Украины.

В случае очередных неудач команда может быть поручена играющему тренеру. Тому, у которого пока исчезло желание занимать формальное и ничего не решающее кресло спортдиректора. Владельцы клуба всегда увлекались удачными примерами двух своих любимых зарубежных клубов "Милана" и "Челси". Примеры последних с кейсами Гуллита и Виалли наверняка вдохновили на новые свершения. Наблюдаем. Динамо Киев Inside

На слухи уже отреагировал президент "Динамо" Игорь Суркис. По его словам, он не намерен комментировать "чушь".

Это полный бред, а чушь я не комментирую! Игорь Суркис

Отметим, между Шовковским и Ярмоленко якобы произошла стычка на тренировке. Позднее "Сашо" заявил, что Андрей покинул расположение команды и это странно, хотя хавбек уведомил и тренера, и менеджмент клуба. Экс-форвард "Динамо" Киев Олег Саленко считает, что Ярмоленко не играл с "Самсунспором" в Лиге конференций именно из-за конфликта с менеджером, а не из-за простуды, как это сообщили в "Динамо".

"Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м ЛК туре столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

В чемпионате Украины киевляне после 9 туров находятся на третьей позиции. В национальном Кубке Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".